{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума может до осени ввести биометрическую регистрацию депутатов

Ранее планировалось что биометрическая регистрация может быть введена после реконструкции зала пленарных заседаний

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума может до осенней сессии ввести процедуру биометрической регистрации депутатов на пленарном заседании. Об этом заявил в четверг спикер палаты Вячеслав Володин.

"Учитывая, что мы с вами собирались установить биометрическую регистрацию депутатов, мы можем это сделать раньше, а не осенью. И не в новом помещении, а здесь сделать буквально через несколько месяцев", - сказал политик. "Поэтому если считать вашу молчаливую поддержку согласием, то мы этим можем заняться, и тогда у нас будет все понятно и без аплодисментов - кто в зале находится, - добавил он. - И голосование друг за друга будет оставлено в прошлое, уйдет в небытие".

Ранее планировалось, что биометрическая регистрация депутатов может быть введена в Госдуме с середины 2019 года после реконструкции зала пленарных заседаний.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
В МИД РФ не исключают расширения ЕАЭС
Замглавы МИД РФ Александр Панкин подчеркнул важность создания внутри ЕАЭС единой позиции по сотрудничеству с внешними партнерами
Читать полностью