Госдума может до осени ввести биометрическую регистрацию депутатов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Госдума может до осенней сессии ввести процедуру биометрической регистрации депутатов на пленарном заседании. Об этом заявил в четверг спикер палаты Вячеслав Володин.

"Учитывая, что мы с вами собирались установить биометрическую регистрацию депутатов, мы можем это сделать раньше, а не осенью. И не в новом помещении, а здесь сделать буквально через несколько месяцев", - сказал политик. "Поэтому если считать вашу молчаливую поддержку согласием, то мы этим можем заняться, и тогда у нас будет все понятно и без аплодисментов - кто в зале находится, - добавил он. - И голосование друг за друга будет оставлено в прошлое, уйдет в небытие".

Ранее планировалось, что биометрическая регистрация депутатов может быть введена в Госдуме с середины 2019 года после реконструкции зала пленарных заседаний.