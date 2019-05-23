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Путин проведет встречу с бывшими губернаторами

Президент России также вручит в Кремле государственные награды

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет встречу с несколькими бывшими губернаторами, недавно покинувшими посты глав регионов. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент планирует пообщаться с ранее ушедшими в отставку руководителями регионов", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил также, что в четверг глава государства вручит в Кремле государственные награды большому числу россиян и иностранцев, среди которых, в частности, президент ФИФА Джанни Инфантино, "с которым у Путина позже запланировано отдельное краткое общение".

Президент РФ также проведет переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, по итогам которых будет подписан ряд документов.

Песков также сообщил, что Путин планирует позвонить премьер-министру Индии Нарендре Моди, чтобы лично поздравить его с победой партии "Бхаратия джаната парти" на всеобщих парламентских выборах. До этого российский лидер направил индийскому премьеру поздравительную телеграмму.

Кроме того, во второй половине дня президент РФ проведет ряд закрытых встреч.

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Путин, Владимир ВладимировичСассу-Нгессо, ДениИндияРоссияКонго (РК)Моди, НарендраПесков, Дмитрий СергеевичИнфантино, Джанни
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