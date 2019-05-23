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Матвиенко уверена, что жители Санкт-Петербурга выберут достойного главу города

Выборы губернатора пройдут 8 сентября

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко не сомневается, что жители Санкт-Петербурга выберут достойного главу города.

"Я знаю петербуржцев и я знаю, что они сделают достойный выбор из всех кандидатов, которые будут представлены", - заявила она журналистам. "Если вы ждете от меня каких-то фамилий, естественно, их не будет, потому что еще не началась выборная кампания, еще не было выдвижения кандидатов", - добавила Матвиенко.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Законодательное собрание Санкт-Петербурга официально объявит о начале избирательной кампании по выборам губернатора на заседании 31 мая. С 3 октября 2018 года врио губернатора Санкт-Петербурга является Александр Беглов.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСанкт-Петербург
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