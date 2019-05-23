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Матвиенко заявила, что будет работать на своем посту, пока ей доверяют коллеги и президент

Спикер Совфеда выразила сожаление в связи с историей вокруг статьи в газете "Коммерсантъ" и еще раз подчеркнула, что не имеет к ней никакого отношения
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала статью о ее отставке выдумкой и заявила о том, что будет работать на своем посту, пока ей доверяют коллеги и президент России.

"Я не знаю, кто выдумал всю историю и кому это надо. И почему втягивают уважаемые издания. Это абсолютная выдумка, изначально выдумка", - сказала Матвиенко, отвечая на вопрос о том, есть ли у нее планы перейти на другую работу.

"А что касается моей работы, я буду работать столько, сколько мне будут доверять мои коллеги по Совету Федерации и президент, естественно", - подчеркнула она.

При этом Матвиенко выразила сожаление в связи с историей вокруг статьи в газете "Коммерсантъ" и еще раз подчеркнула, что не имеет к ней никакого отношения.

"Еще раз: мне даже комментировать нечего. Никакого отношения не имею к событиям, происходящим в издательском доме "Коммерсантъ". Никаких разговоров ни с кем на эту тему не было, если мы сидели рядом с Усмановым, то это не означает, что мы обсуждали этот вопрос", - сказала Матвиенко. По ее словам, разговор шел на общие темы.

"Мало того, что написали статью, как потом выяснилось, непонятно откуда взятую, я еще должна сегодня объясняться по событиям, там происходящим...Сожалею, что все так произошло. Никаких у меня ни к кому претензий не было и нет", - сказала Матвиенко.

Спикер СФ напомнила, что в России, согласно законодательству, собственник "не имеет права вмешиваться в редакционную политику".

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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