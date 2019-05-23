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Главы МИД России и Белоруссии проведут переговоры в Москве 27 мая

Как сообщили в российском дипведомстве, стороны традиционно обсудят совместную работу в интеграционных форматах Союзного государства, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 27 мая проведет в Москве переговоры с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова 27 мая министр иностранных дел Республики Беларусь посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран", - сказала она.

"В ходе беседы состоится обсуждение широкого круга вопросов российско-белорусского внешнеполитического взаимодействия, предстоящих политических контактов на высшем и высоком уровнях", - продолжила дипломат. Также главы МИД обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным проблемам, в том числе по тематике международной и общеевропейской безопасности.

"Особое внимание стороны традиционно будут уделять совместной работе в интеграционных форматах Союзного государства, СНГ, ОДКБ [Организация Договора о коллективной безопасности], ЕАЭС, а также координации действий на мировой арене", - подчеркнула Захарова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБелоруссияРоссия
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