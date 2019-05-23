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Лавров 28-29 мая посетит Словению

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у министра запланирована его встреча с президентом республики, председателем правительства и переговоры с главой дипведомства

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28-29 мая посетит Словению, где обсудит ситуацию в Юго-Восточной Европе. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"28-29 мая глава МИД РФ посетит с рабочим визитом Словению, запланирована его встреча с президентом республики, председателем правительства и переговоры с министром иностранных дел", - сообщила дипломат.

По словам Захаровой стороны планируют обсудить "состояние и перспективы развития двусторонних отношений, возможности для углубления взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах".

"Предполагается обмен мнениями по ситуации в Юго-Восточной Европе, а также ряду актуальных международных проблем", - добавила она.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСловенияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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