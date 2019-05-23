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Лавров 27 мая обсудит с кубинским коллегой экономическое сотрудничество

Министры иностранных дел России и Кубы планируют рассмотреть широкий спектр актуальных вопросов международной и региональной повестки дня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья на встрече 27 мая в Москве обсудят экономическое и инвестиционное сотрудничество. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"25-28 мая с официальным визитом в России будет находиться министр иностранных дел Республики Куба. 27 мая пройдут переговоры глав внешнеполитических ведомств, в ходе которых предполагается обсудить различные аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в экономической и инвестиционной сферах", - сказала она.

По словам дипломата, стороны планируют рассмотреть широкий спектр актуальных вопросов международной и региональной повестки дня. "Особое внимание планируется уделить обсуждению возможностей дальнейшего наращивания российско-кубинского взаимодействия на мировой арене", - подчеркнула Захарова.

"Визит внешнеполитической службы Кубы ознаменует последовательное углубление стратегического партнерства с давним другом и союзником России, к которым относится Куба", - заключила официальный представитель министерства.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичКубаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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