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Путин рассчитывает, что новые врио глав регионов смогут развить успехи предшественников

Президент поблагодарил бывших руководителей регионов за работу, которую они проделали

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что недавно назначенные временно исполняющими глав регионов смогут развить достижения их предшественников. Об этом он заявил на встрече с бывшими руководителями ряда субъектов федерации.

"Хочу выразить надежду на то, что вы своим преемникам окажете необходимую поддержку для того, чтобы они влились в работу, завоевали доверие граждан <...> и самое главное - чтобы они, воспользовавшись тем, что вами было сделано за последние годы, смогли идти дальше в интересах людей", - подчеркнул президент.

Российский лидер поблагодарил своих собеседников за работу, которую они проделали, будучи руководителями регионов.

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