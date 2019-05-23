Захарова: Лавров в ходе визита в Токио проведет отдельную встречу с главой МИД Японии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Токио, который состоится 30-31 мая, проведет отдельную встречу со своим японским коллегой Таро Коно. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30-31 мая министр посетит Токио для участия в четвертом раунде переговоров руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "2+2", - информировала дипломат. - Состоится также и отдельная встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран [России и Японии]".

По словам Захаровой, на встрече глав МИД и Минобороны стороны обсудят актуальные проблемы глобальной и региональной повестки дня, в том числе развитие ситуации вокруг Корейского полуострова, Сирии, вопросы нераспространения, контроля над вооружениями, а также взаимодействие в борьбе с новыми вызовами и угрозами.

"В ходе переговоров, которые проведут министры иностранных дел двух стран планируется обмен мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, включая политический диалог, торгово-экономическую и иную практическую кооперацию, культурно-гуманитарные обмены в контексте подготовки возможной двусторонней встречи в верхах на полях саммита G20 в июне текущего года в городе Осака", - сообщила Захарова.