Лавров встретится 24 мая со вторым министром иностранных дел Брунея

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу в Москве переговоры со вторым министром иностранных дел и торговли Брунея Эриваном Юсуфом. Об этом на брифинге в четверг сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"24 мая в Москве состоятся переговоры Сергея Лаврова со вторым министром иностранных дел Брунея Эриваном Юсуфом, - информировала дипломат. - Стороны обсудят перспективы дальнейшего продвижения двусторонних связей, обменяются мнениями по актуальным региональным и глобальным темам".

По ее словам, Бруней является важным партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), двусторонние отношения остаются стабильными, расширяется взаимодействие между парламентами, а также министерствами и ведомствами двух стран. "Осуществляется конструктивное сотрудничество на площадке ООН, а также в рамках действующих в АТР многосторонних механизмов", - резюмировала она.