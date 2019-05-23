Захарова: Россия приветствует готовность правительства и оппозиции Венесуэлы к диалогу

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия приветствует готовность сторон политического кризиса в Венесуэле к контактам для поиска выхода из сложившейся ситуации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Текущая ситуация в Венесуэле подтверждает безальтернативность мирных, цивилизованных путей решения разногласий самими гражданами этого государства. Мы приветствуем готовность правительства и оппозиции к контактам, предваряющим начало диалога, в том числе при международном посредничестве. Мы поддерживаем любые инициативы, учитывающие в равной степени интересы сторон", - указала она.

Захарова подчеркнула, что только переговоры всех конструктивных политических сил Венесуэлы, которые выступают за мирное дипломатическое урегулирование разногласий в рамках конституции, могут привести к устойчивому разрешению кризиса. "Со своей стороны Россия открыта для обсуждения [вопросов] со всеми сторонами, которые заинтересованы в мирном урегулировании внутриполитической ситуации в Венесуэле", - добавила дипломат.

Она указала на то, что в мировых СМИ проходят публикации, которые искажают суть российских подходов к внешней политике. "Хотела бы напомнить, что одним из ключевых принципов российской внешней политики является уважение суверенитета и невмешательство во внутренние дела других государств. Россия последовательно работает с законными правительствами, которые получили мандат доверия своих народов, а значит обладают легитимностью и полнотой власти", - уточнила Захарова.

Глава Департамента информации и печати МИД России назвала абсурдными попытки возложить ответственность за происходящее в Венесуэле на РФ. "Именно санкции США и других стран привели к заметной деградации социально-экономической ситуации в этом году", - напомнила она.

Присутствия кораблей США

Присутствие военных кораблей США у берегов Венесуэлы не способствует укреплению доверия, считает Захарова.

По ее словам, 9 мая корабль Береговой охраны США был обнаружен в 20 км от венесуэльского порта Ла-Гуайра. Такие действия лишь нагнетают обстановку и не способствуют укреплению доверия, - подчеркнула дипломат. - При этом радикальная оппозиция инициировала переговоры с южным командованием Вооруженных сил США для свержения законной власти".

Захарова напомнила, что Москва призывает венесуэльских политиков к мирным методам урегулирования, и назвала недопустимыми шаги, провоцирующие гражданскую войну и насилие.

Она также осудила состоявшееся на прошлой неделе вторжение американских полицейских в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне. "Это [вторжение в диппредставительство] является грубейшим нарушением статьи 22 и статьи 45 Венской конвенции в части обеспечения защиты диппредставительства", - резюмировала она.

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