Захарова: Иран имеет право на прекращение выполнения ряда условий ядерной сделки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Международное право позволяет Тегерану приостановить действие ряда условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С нашей точки зрения, с точки зрения международного права, с точки зрения логики и понимания того, как развивались события последних лет, иранцы имеют полное право совершать подобные шаги на основании резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, которая в 2015 году одобрила упомянутый план действий. В статье 26 этого документа говорится следующее: "Иран будет рассматривать повторное введение санкций в качестве основания для полного или частичного прекращения выполнения своих обязательств", - напомнила она.

"Никаких претензий к Тегерану в контексте СВПД быть не может", - подчеркнула дипломат.

Дипломат также отметила, что Вашингтон провоцирует Тегеран на жесткие ответные действия, пытаясь найти повод для прямой конфронтации.

"США взвинчивают обстановку направлением в зону Персидского залива авианосцев, бомбардировщиков. Это сопровождается воинственными заявлениями и необоснованными, ничем неподтвержденными обвинениями в адрес Ирана в некой подрывной деятельности в окружающем его регионе, в создании угроз американским дипломатам в соседнем Ираке", - отметила Захарова.

"Такое впечатление, что санкциями и военным давлением, резкой, агрессивной риторикой в Вашингтоне целенаправленно провоцируют Тегеран на более жесткие ответные действия, ищут повод для прямой конфронтации. Это очень опасная линия. Она не только разваливает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, но и чревата дестабилизацией всего Ближнего Востока", - указала дипломат.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности, добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.

Политическая конфронтация между Ираном и США привела к резкому обострению обстановки в Персидском заливе после решения Вашингтона направить туда ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln. В американской администрации подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Тегераном, но готовы защищать интересы США в регионе. В Пентагоне назвали этот шаг "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". Во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью CNN, что Вашингтон ведет опасную игру, наращивая свое военное присутствие в районе Персидского залива.