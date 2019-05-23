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Захарова: диверсии, подобные атаке на танкеры в ОАЭ, угрожают безопасности судоходства

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в Москве информацию о данном инциденте восприняли с обеспокоенностью

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Инциденты, подобные недавней диверсии против четырех танкеров в водах ОАЭ, угрожают безопасности международного судоходства. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в Москве информацию о данном инциденте восприняли с обеспокоенностью. "К счастью, они [диверсии] не привели к человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, удалось также избежать разлива нефти в открытое море. Судя по поступающей информации, эмиратские власти активно занимаются расследованием обстоятельств произошедшего", - обратила внимание дипломат.

"Исходим из того, что необходимо тщательно разобраться с вопросами о том, кто несет ответственность за эти акции и каковы были реальные мотивы их организаторов, - подчеркнула Захарова. - У нас подобные инциденты не могут не вызвать тревогу, они создают угрозу для безопасности международного морского судоходства, особенно, когда речь идет о стратегически важных торговых путях, которые проходят через данный район".

По ее словам, подобные инциденты поднимают "и без того высокий градус напряженности в зоне Персидского залива, спровоцированный существенным наращиванием там военно-морской группировки США".

Ранее МИД ОАЭ сообщил, что 12 мая у порта Эль-Фуджайра против четырех торговых судов была совершена диверсия в исключительной экономической зоне государства. 

Теги
ОАЭРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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