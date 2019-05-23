Захарова: ООН предупредила, что Ливия находится на грани масштабной гражданской войны

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе предупредил, что Ливия находится на грани масштабной гражданской войны. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, "складывающаяся ситуация там [в Ливии] вызывает серьезную озабоченность". "Противоборствующие коалиции, которые сформировались вокруг правительства национального согласия во главе с премьер-министром [Фаизом] Сараджем и ливийской национальной армией под командованием [фельдмаршала Халифа] Хафтара, по-прежнему делают ставку на силовое решение возникших между ними противоречий, - констатировала она. - Этому способствует и то обстоятельство, что оба лагеря не испытывают недостатка в оружии, военной технике, которые поступают в Ливию в обход эмбарго ООН".

"Как следствие: счет убитых идет уже на сотни, раненых - на тысячи, внутриперемещенных лиц - на десятки тысяч, - указала официальный представитель российского дипведомства. - Помимо всего прочего, разрушается городская инфраструктура ливийской столицы. На днях установленные боевики просто перекрыли подачу воды в Триполи". "Гуманитарные организации бьют тревогу, спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии [Гасан Саламе], посреднические усилия которого мы полностью поддерживаем, предупредил, что страна находится на грани масштабной гражданской войны с самыми драматичными последствиями не только для Ливии, но и всего региона", - обратила особое внимание Захарова.

При этом Захарова добавила, что "в условиях кровавой междуусобицы в Ливии поднимают голову и террористические группировки". "Они активизировались на западе и юге страны, совершают преступные вылазки против военнослужащих ливийской национальной армии и охраны объектов нефтегазовой отрасли", - уточнила дипломат.

"Мы подтверждаем нашу принципиальную позицию в пользу прекращения боевых действий, налаживания межливийского политического процесса под эгидой ООН с конечной целью восстановления единых, суверенных, государственных институтов, которые способны были бы вернуть мир и процветание на ливийскую землю, - подчеркнула Мария Захарова. - При этом Россия готова продолжать оказывать ливийцам необходимую помощь во взаимодействии со всеми заинтересованными международными сторонами".