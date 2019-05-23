Россиянам больше не нужны визы для посещения всех 12 государств Южной Америки

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Поездки во все 12 государств Южной Америки стали безвизовыми для россиян после вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения между правительствами РФ и Суринама. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"13 мая вступило в силу соглашение между правительством РФ и правительством Республики Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, - напомнила дипломат. - Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер - отныне все пространство Южной Америки, а в него ходит 12 государств, является безвизовым для россиян".

Как отметила Захарова, безвизовый режим между Россией и странами Южной Америки открывает широкие возможности для развития деловых, культурных, гуманитарных и туристических контактов. "Создаются благоприятные условия для наращивания всего комплекса отношений с этим регионом", - указала она.

Официальный представитель МИД также подтвердила стремление Москвы и далее расширять географию договоренностей, позволяющих на взаимной основе обеспечивать безвизовый режим поездок.