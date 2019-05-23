{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянам больше не нужны визы для посещения всех 12 государств Южной Америки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что безвизовый режим открывает широкие возможности для развития деловых, культурных, гуманитарных и туристических контактов

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Поездки во все 12 государств Южной Америки стали безвизовыми для россиян после вступления в силу соответствующего двустороннего соглашения между правительствами РФ и Суринама. Об этом сообщила в четверг журналистам официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"13 мая вступило в силу соглашение между правительством РФ и правительством Республики Суринам об условиях отказа от визовых формальностей при взаимных поездках граждан двух стран, - напомнила дипломат. - Это очень важное событие, потому что оно носит знаковый характер - отныне все пространство Южной Америки, а в него ходит 12 государств, является безвизовым для россиян".

Как отметила Захарова, безвизовый режим между Россией и странами Южной Америки открывает широкие возможности для развития деловых, культурных, гуманитарных и туристических контактов. "Создаются благоприятные условия для наращивания всего комплекса отношений с этим регионом", - указала она.

Официальный представитель МИД также подтвердила стремление Москвы и далее расширять географию договоренностей, позволяющих на взаимной основе обеспечивать безвизовый режим поездок.

Теги
СуринамРоссияЗахарова, Мария Владимировна
В ходе визита в Россию президента Республики Конго подписаны восемь документов
В частности, подписано дополнение к межправительственному соглашению об урегулировании задолженности республики перед РФ по кредитам
Читать полностью