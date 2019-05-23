Путин надеется увидеть президента Республики Конго на саммите Россия - Африка в октябре

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин видит хороший потенциал для развития отношений России и Республики Конго в таких отраслях как энергетика, перерабатывающая промышленность и сельское хозяйство. Об этом российский лидер заявил на встрече в Кремле с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

Он отметил, что товарооборот двух стран растет более чем на 60%, хотя абсолютные величины взаимной торговли пока остаются скромными. "Но есть хороший потенциал [для сотрудничества] в целом ряде отраслей, включая энергетику, перерабатывающую промышленность, сельское хозяйство. Уверен, что все эти вопросы нам удастся обсудить в ходе визита [президента Республики Конго в Россию]", - сказал Путин.

"И, конечно, мы будем рады видеть Вас на первом саммите Россия - Африка в октябре этого года в городе Сочи", - обратился президент РФ к своему коллеге.

Первый саммит Россия - Африка должен состояться 24 октября в Сочи под председательством президентов РФ Владимира Путина и Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который в 2019 году возглавляет Африканский союз. На него приглашены руководители более 50 государств континента.

Двусторонний внешнеторговый оборот России и Республики Конго за 2018 год, по данным ФТС России, составил $38,4 млн (за 2017 год - $22,8 млн). Рост произошел за счет наращивания поставок в Республику Конго российских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.