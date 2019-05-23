МИД РФ: Молдавия не укрепляет отношения с Россией, препятствуя визитам россиян в страну

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Молдавия не способствует развитию российско-молдавских отношений, препятствуя поездкам российских граждан. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем очередной всплеск искусственного препятствования властями Молдавии поездкам в эту страну российским гражданам. Причем речь идет даже не о представителях государственных структур", - сказала она. "Ничего кроме неприятия данная практика вызвать не может. Мы убеждены, что такие действия не способствуют конструктивному развитию российско-молдавских отношений", - добавила Захарова.

В этой связи она напомнила, что 15 мая в аэропорту Кишинева "для собеседования" был задержан директор ФГБУ "Ресурсный Молодежный Центр" Алексей Любцов. "Это при том, что о его визите российское посольство заблаговременно проинформировало МИД Республики Молдова", - отметила она.

По словам Захаровой, "абсолютно без каких-либо внятных, понятных причин" во въезде в страну было отказано и главе комитета Общественной палаты РФ Александру Малькевичу и корреспонденту "Комсомольской правды" Дарье Асламовой.

"Особенно мне интересно, почему препятствовали во въезде Дарье Асламовой. Если вы считаете, что она будет задавать там неудобные вопросы, пересмотрите интервью, которое она брала у главы МИД РФ Сергея Лаврова. Вот уж где были неудобные вопросы и такая жесткая полемика - ничего, живы остались", - отметила Захарова.