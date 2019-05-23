Помощник главы Дагестана Алик Алилов возглавил УФССП региона

МАХАЧКАЛА, 23 мая. /ТАСС/. Управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Дагестану возглавил помощник главы республики Алик Алилов.

До 2013 года управление возглавлял сын задержанного бывшего мэра Махачкалы Саид Амиров. После его ухода по собственному желанию у УФССП не было руководителя, его обязанности временно исполняли заместители.

В четверг глава Дагестана Владимир Васильев вместе с замдиректора ФССП России Владимиром Ворониным представили главного судебного пристава региона коллективу ведомства. "Сегодня по поручению директора [ФССП России] представляю вам нового главного судебного пристава по Республике Дагестан - Алилова Алика Мирзабековича. Приказом министра юстиции [России] от 22 мая он назначен на эту должность", - сказал Воронин.

Воронин отметил опыт Алилова и большое количество вопросов, которые ему предстоит решить в новой должности. "Я думаю, революций никаких не будет, управление будет работать в штатном режиме, как и положено", - заключил Воронин.

Его поддержал глава Дагестана Владимир Васильев. "Задачи у нас будут действительно непростые, большие. Настроение в республике такое, что мы создадим условия для более качественной работы и выполнения тех высоких задач, о которых говорит руководство службы [судебных приставов]", - сказал Васильев.

22 мая 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев освободил Алилова от должности помощника главы республики. Распоряжение главы Дагестана об этом размещено на официальном сайте руководителя региона.