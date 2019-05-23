Захарова: Euronews транслирует непроверенную информацию о связи скандала в Австрии с РФ

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Телеканал Euronews распространяет в своих сюжетах о внутриполитическом скандале в Австрии непроверенную информацию о якобы причастности к этому России. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Люди, вовлеченные в историю, которая была презентована в СМИ, не имеют российского гражданства, по крайней мере нам это неизвестно. Никакой фактуры телеканал не представил, но в названии и тезисах, на которых строился сюжет, говорится четко, что скандал якобы связан с Россией. Телеканал в очередной раз ретранслировал непроверенную, не соответствующую действительности информацию, где одно из главных действующих лиц вдруг неожиданно превратилось в россиянку", - указала она.

"А теперь уже всем стало известно, что это представительница государства Евросоюза, Латвии. Если есть какая-то реальная подробная информация, представьте ее. Зачем делать классический фейк, с которым как раз ЕС и борется?" - заключила Захарова.

18 мая бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) и экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

После этого Курц заявил, что не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен предложил провести досрочные выборы в Национальный совет в сентябре этого года.