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Декларации о доходах чиновников

Депутат самого крупного города Югры задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Евгений Барсов также заработал 33,5 млн рублей за 2018 год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мая. /ТАСС/. Депутат в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ), бизнесмен Евгений Барсов, представляющий партию ЛДПР, указал в декларации о доходах 10 спортивных самолетов и 29 квартир, следует из данных, опубликованных на сайте городской думы.

В 2018 году он заработал 33,5 млн рублей, указал ряд земельных участков, 29 квартир разной площади, располагающихся в России, и 10 спортивных самолетов. Сведений о доходах депутата за 2017 год на сайте местного парламента нет, поскольку в этот период он сдал мандат депутата "Единой России" и после выигранных выборов стал депутатом от ЛДПР.

В 2016 году он указал также 10 самолетов, 11 млн рублей дохода и пять квартир.

Сургут является крупнейшим городом ХМАО. В нем проживает около 376 тыс. человек.

В настоящее время Барсов возглавляет федерацию самолетного спорта Югры. По данным системы "Спарк", он также является владельцем строительной компании "Сургутстройтрест".

Теги
РоссияДекларации о доходах чиновниковХанты-Мансийский автономный округ
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