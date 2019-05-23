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Россия примет ответные меры в связи с размещением американской РЛС в Норвегии

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с размещением американской радиолокационной станции в Норвегии. Об этом в ходе брифинга в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Очевидно, что военные приготовления вблизи границ, будь то российская граница или другая граница, не могут быть проигнорированы нашей страной, как и любой другой страной. Мы исходим из того, что будут приняты ответные меры для обеспечения собственной безопасности", - сказала она.

Теги
НорвегияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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