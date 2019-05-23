Россия в этом году проведет вторую конференцию по борьбе с финансированием терроризма

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия намерена провести в этом году вторую Международную конференцию по противодействию незаконным поставкам оружия террористам. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По его словам, проблематика противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма является одним из ключевых направлений повестки дня международного антитеррористического сотрудничества. "С целью привлечения внимания к этой проблеме в сентябре 2018 года в Москве нами была проведена международная конференция "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом", - напомнил замминистра. - Намерены организовать второе такое мероприятие и в этом году".

Как отметил Сыромолотов, актуальность данной темы с каждым годом только возрастает.

"Под понятием "финансирование терроризма" в настоящее время уже подразумевается не только финансовая, но и любая другая материально-техническая "подпитка" террористов в целом, - обратил он внимание. - Замечу, что Россия - единственное государство, которое поставило вопрос о "подпитке" террористов оружием, как говорится, "ребром", начав предметное обсуждение проблематики перекрытия поставок вооружений террористам".