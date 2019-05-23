Спецпредставитель ООН по Ливии посетит Москву в начале июня

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров в первых числах июня примет в Москве спецпредставителя ООН по Ливии Гасана Саламе. Об этом сообщил в четверг журналистам спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

"Спецпредставитель генсекретаря ООН по Ливии приедет [в Москву] на консультации, его примет Сергей Лавров для беседы. Я думаю, что это будет в первых числах июня", - сказал Богданов.

Как отметил Богданов, Саламе попросил его принять в Москве, учитывая "влияние России на ливийские дела".

Вопрос о режиме перемирия в Ливии

Москва готова поддержать в СБ ООН установление режима прекращения огня в Ливии, если будут предложены приемлемые формулировки и условия, добавил Богданов на приеме в МИД РФ по случаю Дня Африки.

"Идея рассмотреть ввод режима прекращения огня в Совете Безопасности ООН существует. Идей много разных, - сказал он. - Мы проводили консультации с различными сторонами межливийского противостояния и, естественно, с нашими партнерами в СБ ООН".

Богданов напомнил, что недавно провел консультации со спецпредставителем Франции по Ливии Фредериком Дезанё, который также высказал предложения по поводу прекращения боевых действий. "В Париж съездил господин [премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз] Сарадж, буквально в эти дни должен поехать [командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа] Хафтар. Президент [Франции Эмманюэль] Макрон также выдвигал разные идеи и инициативы, которые требуют согласования", - продолжил дипломат.

В целом, по его словам, Россия готова поддержать идею о прекращении огня, если "формулировки будут приемлемы".