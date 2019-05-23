В МИД РФ ждут от Токио бескомпромиссной оценки слов японского депутата о "захвате Курил"

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МИД России рассчитывает на бескомпромиссную оценку японской стороной провокационного высказывания депутата Ходаки Маруямы, предложившего обсудить целесообразность военного захвата южной части Курильских островов. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что при рассмотрении проекта парламентской резолюции с рекомендацией указанному политику покинуть депутатское кресло, которая готовится совместно и правящей коалицией, и представителями оппозиции, будет дана бескомпромиссная оценка подобной провокационной выходке", - сказала она.

По словам представителя МИД РФ, важно разобраться, является ли этот инцидент выходкой маргинального политика, или отражает настроение местных элит. Она отметила, что российская сторона обратила внимание на реакцию на этот инцидент со стороны властей Японии. "Реакция японской стороны вселяет надежду на лучшее", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что произошедшее "высветило еще один проблемный момент": речь идет о подходе Токио к взаимным безвизовым поездкам жителей южных Курильских островов и граждан Японии, которые осуществляются с начала 90-х годов в соответствии с двусторонними договоренностями. "Политизация японской стороной таких обменов... ведет к тому, что они просто фактически перестали выполнять свою изначальную задачу, а именно укрепление дружбы и доверия между жителями сопредельных регионов и народами двух стран в целом", - указала Захарова.

В начале месяца Маруяма сопровождал группу бывших жителей южной части Курил в их поездке на остров Кунашир в рамках безвизовых обменов. 11 мая за ужином он публично призвал членов делегации высказаться о целесообразности военного захвата этих территорий. Как сообщалось, депутат находился в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии Маруяма отказался добровольно сдать депутатский мандат, как того потребовали шесть оппозиционных партий Японии.