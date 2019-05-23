Россия заключила контракт на отправку военных специалистов в Республику Конго

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Россия и Республика Конго заключили контракт о направлении в это африканское государство российских военных специалистов. Церемония обмена подписанными документами прошла в четверг в Кремле в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Дени Сассу-Нгессо.

С российской стороны контракт подписал замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Как пояснил Фомин журналистам, данный контракт касается, прежде всего, обслуживания и эксплуатации военной техники советского и российского производства, имеющейся на вооружении Республики Конго. По словам замминистра обороны, большая часть этой техники может "послужить много и много времени на пользу укрепления обороноспособности [Республики] Конго - это и бронированная, и легкобронированная техника, реактивная и классическая артиллерия, вертолеты и так далее".

"Она [военная техника], конечно же, нуждается в профессиональной эксплуатации, сервисе, обслуживании, ремонте и модернизации. Техника надежная, эффективная, тактико-технические характеристики лучшие в мире. В основном на эту тему подписан сегодняшний контракт", - сказал замминистра обороны РФ. Фомин пояснил, что российские специалисты едут в Республику Конго для обучения и помощи своим конголезским коллегам в эксплуатации, обслуживании и ремонте техники. "Это новый контракт, но в целом это продолжение когда-то начатой очень красивой истории под названием военное и военно-техническое сотрудничество [РФ и Республики Конго], мы его продолжаем и этому рады", - сказал Фомин.

Отвечая на вопрос о возможности новых поставок военной техники Республике Конго, замглавы Минобороны РФ сказал: "Переговоры ведутся". "И мы ожидаем, что обращение поступит в наш адрес о поставках новой техники. Она необходима, наша техника доказала свою эффективность, в том числе и на территории Сирии в борьбе с международным терроризмом, доказала свою надежность, ремонтопригодность, высокую точность", - подчеркнул Фомин.

"Этой республике есть, что защищать. Она богатая, а самое главное богатство любого государства - это независимость, суверенитет", - добавил замминистра обороны РФ.

В новость были внесены изменения (19:18 мск) - добавлены высказывания замминистра обороны РФ.