МИД РФ: запрет на песню "Темная ночь" в Гданьске - попытка забыть подвиг советских солдат

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Запрет на исполнение в Гданьском музее Второй мировой войны песни "Темная ночь" говорит о попытке дегуманизации Советской армии, а также носит оскорбительный характер. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

18 мая в рамках "Европейской ночи музеев" руководитель музея Второй мировой войны в Гданьске Кароль Навроцки прервал выступление польских музыкантов, исполнявших песню "Темная ночь", написанную композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма "Два бойца". Навроцки назвал ее "большевистской", а ее исполнение неуместным в стенах музея.

"Инцидент в Гданьском музее - это очередной эпизод политики польских властей, направленный уже не столько на осквернение памяти, сколько, мне кажется, на дегуманизацию шести сотен тысяч красноармейцев, которые пали за освобождение этой страны от коричневой чумы. Где граница абсурда? Где граница низости? До чего можно дойти, чтобы устранить из народной памяти роль Советского Союза, роль Красной армии в освобождении страны от фашизма и нацизма?" - сказала дипломат.

Она напомнила, что после инцидента на официальном сайте музея было опубликовано заявление с "оскорблениями в адрес красноармейцев". Песня "Темная ночь" была названа пропагандистской, а выступление артистов срежиссированной политической провокацией. "Этот пресс-релиз носит не только оскорбительный, а просто действительно националистический, где-то на грани просто уже расистского, оттенок и посыл, что делает невозможным его прямое цитирование", - отметила официальный представитель МИД.

"Выходка директора музея и хамское заявление структуры, которую он возглавляет, вполне в духе политики этого учреждения. Для сведения: из экспозиции музея за последние годы исчезли практически все объективные материалы, которые раскрывают роль Советского Союза в разгроме нацизма", - заявила она, подчеркнув, что произведение "Темная ночь" близко любому человеку вне зависимости от его политических взглядов и от того, на каком языке он говорит.

При этом Захарова добавила, что если Польша действительно заинтересована в налаживании отношений с Россией, то в подобных ситуациях там должны реагировать без напоминаний. "К сожалению, никто из официальных лиц в Варшаве не высказался на этот счет", - посетовала она.