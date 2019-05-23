Небензя выступил против участившегося использования ударных беспилотников

ООН, 23 мая. /ТАСС/. Москва обеспокоена расширением практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов во время конфликтов. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на дебатах в Совете Безопасности организации по теме "защита гражданских лиц в условиях вооруженного конфликта".

"Вне всяких сомнений - террористическая активность должна подавляться. Разумной и пропорциональной силой", - подчеркнул он.

"У нас вызывает обеспокоенность, к примеру, расширение практики использования ударных беспилотных летательных аппаратов, - продолжил дипломат. - Сложности контроля над этими устройствами приводят к жертвам среди мирных жителей, что мы видим, в частности, на примере ситуации в Афганистане".

Небензя выразил обеспокоенность как гибелью гражданских лиц, так и "психологическим стрессом, которому подвергается мирное население, живущее под постоянной угрозой разрушительных ракетных ударов".