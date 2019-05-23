В МИД объяснили причину отказа в визе Виктории Нуланд

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд было отказано в российской визе, поскольку она находится в российских черных списках, введенных в ответ на американские санкционные списки. Об этом сообщили в четверг ТАСС в МИД России.

"Нуланд было отказано в российской визе, она находится в черных списках РФ в ответ на американские санкционные списки", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия не публиковала перечень лиц, которые внесены в черные списки. Ранее в американской визе было отказано, в том числе, бывшему послу США в Росси Майклу Макфолу.

Ранее в четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что Нуланд было отказано в получении российской визы, которую она запросила для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам (РСМД), Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS). Это мероприятие проходило в Москве 20-21 мая.