Премьеры РФ и Белоруссии обсудят комплекс двусторонних вопросов

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет в пятницу в Москве встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом. В повестке - целый комплекс двусторонних тем, в том числе - ситуация с нефтепроводом "Дружба" и другие нефтяные вопросы.

"В ходе встречи будет обсуждаться комплекс вопросов, связанных с интеграционным процессом, состоянием торгово-экономических отношений между нашими странами", - сообщил ранее пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов. "Планируется затронуть и проблемные темы, касающиеся поставки нефти по трубопроводу "Дружба", а также задолженности Белоруссии, возникшей при реализации незаконной схемы с поставками так называемых растворителей", - сказал он.

Румас будет находиться в РФ с рабочим визитом. Это будет третья в текущем году встреча премьер-министров России и Белоруссии, предыдущие состоялись на полях заседаний Евразийского межправсовета 31 января - 1 февраля в Алма-Ате и 30 апреля в Ереване.

О "Дружбе" и растворителях

В середине апреля белорусский концерн "Белнефтехим" сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара - Унеча, а в Следственном комитете РФ заявили, что "грязная" нефть была загружена в нефтепровод для сокрытия хищений сырья. Россия и Белоруссия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти по "Дружбе" и оценке убытков.

В преддверии переговоров премьер-министров в четверг в Москве состоялась очередная встреча вице-премьера РФ Дмитрия Козака и заместителя премьер-министра Белоруссии Игоря Ляшенко. Как сообщил по ее итогам официальный представитель Козака Илья Джус, вице-премьеры согласовали все технические детали дорожной карты по очистке экспортной нефтепроводной системы от загрязненной нефти, после чего зампред российского кабмина провел совещание с нефтяными компаниями и "Транснефтью" по вопросу восстановления поставок кондиционной нефти в полном объеме.

К практической реализации дорожной карты стороны должны приступить 24 мая. По словам Джуса, "освобождение трубопровода до границы с Польшей будет произведено Белоруссией и Россией без участия польской стороны", а расчетный срок возобновления поставок качественной российской нефти до границы с Польшей - "не позднее середины июня".

Также в четверг состоялись переговоры в Варшаве, в которых, в частности, приняли участие компания-оператор польского участка нефтепровода "Дружба" PERN ("ПЕРН"), польские нефтеперерабатывающие Orlen ("Орлен") и Lotos ("Лотос"), российские "Транснефть", "Роснефть" и "Газпром нефть", а также представители двух германских нефтеперерабатывающих заводов, на которые РERN поставляет сырье. По словам вице-президента "Транснефти" Сергея Андронова, компания предложила польским коллегам технический план мероприятий, согласованный с белорусской стороной, и они "взяли короткое время на его рассмотрение". Андронов добавил, что в случае успеха поступление чистой нефти на территорию Польши ожидается 9-10 июня.

Что касается проблемы "растворителей", которую также планируется затронуть на переговорах Медведева и Румаса, то она существует в отношениях РФ и Белоруссии уже несколько лет. Россия поставляет Белоруссии нефть по внутренним ценам, получая взамен часть выработанных из нее нефтепродуктов. В 2011-2012 гг. Белоруссия продала в Европу автомобильное топливо из российской нефти, оформив его как разбавители и растворители, что позволило Минску избежать уплаты пошлин Москве в качестве компенсации за низкие цены поставленной нефти.

Торгово-экономическое сотрудничество

Как сообщил журналистам сотрудник аппарата правительства РФ, по инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место с объемом накопленных капиталовложений в размере 3,9 млрд долларов на 1 января 2019 года. Белорусские капиталовложения в экономику РФ составляют более 623 млн долларов. Крупнейшим двусторонним инвестпроектом является строительство Белорусской АЭС при участии Росатома.

В 2018 г. взаимный товарооборот РФ и Белоруссии увеличился на 9,4% и составил более 35,5 млрд долларов. При этом экспорт из России в Белоруссию вырос более чем на 15% до 22,6 млрд долларов, импорт из Белоруссии в Россию - на 0,4% до почти 13 млрд долларов. Доля России в общем объеме белорусского товарооборота составила по итогам прошлого года 49,5%, доля Белоруссии - около 5% российского внешнеторгового оборота. Между тем, в январе-марте 2019 года товарооборот двух стран снизился по отношению к январю-марту 2018 г. на 4,4%.

Интеграционные процессы

Россия и Белоруссия активно взаимодействуют в сферах образования, науки и культуры, а также на межрегиональном уровне. "Опираясь на многолетние традиции дружбы, культурную и духовную общность, совместное историческое прошлое, наши страны нацелены на дальнейшее наращивание взаимовыгодного сотрудничества в различных областях", - подчеркнул сотрудник аппарата правительства. Он напомнил, что Москва и Минск ведут работу по формированию единого миграционного пространства и гармонизации законодательства по целому ряду направлений, а также тесно взаимодействуют в вопросах внешней политики и обеспечения коллективной безопасности.

Ежегодно за счет бюджета Союзного государства России и Белоруссии, расходная часть которого в 2019 году предусмотрена в размере 6,33 млрд рублей, реализуются проекты в области медицины, экологии и научно-технических исследований.

Что касается выработки предложений по дальнейшему развитию интеграции, то она возложена на рабочую группу, созданную по поручению президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой. Как сообщил 23 мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей, встреча этой рабочей группы может состояться в ближайшее время.