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Лавров: Россия хочет укрепить военно-техническое и гуманитарное сотрудничество с Брунеем

Глава МИД РФ отметил, что страны поддерживают хорошие контакты в ООН

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия заинтересована в наращивании военно-технического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с Брунеем. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая встречу со вторым министром иностранных дел и торговли Брунея Эриваном Юсуфом.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в двустороннем плане очень хороший политический диалог, который существует между нашими странами, в том числе на высшем уровне, сопровождался наращиванием торгово-экономического, гуманитарного сотрудничества, военных и военно-технических связей", - сказал министр.

По словам Лаврова, страны поддерживают хорошие контакты в ООН и в структурах, созданных при Ассоциации Юго-Восточной Азии. "Ценим взвешенную позицию Брунея по продвижению коллективных подходов к решению любых возникающий проблем", - добавил глава МИД РФ.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБрунейРоссия
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