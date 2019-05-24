Дата прямой линии Путина с россиянами определена, но в Кремле ее пока не называют

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. В Кремле определились с датой проведения традиционной прямой линии, которую проведет с россиянами президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, она [дата] известна, прямая линия готовится, - подчеркнул он. - Мы сообщим о ней".

Прямая линия - ежегодная сессия общения президента с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме видеомоста отвечает на наиболее актуальные вопросы. Как правило, такое общение продолжается несколько часов, а по итогам Путин издает перечень поручений. Последняя Прямая линия состоялась 7 июня 2018 года. Ранее Песков отмечал, что следующая такая передача пройдет летом.