Кремль выступает за саммит в нормандском формате, но против "встречи ради встречи"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Россия выступает за саммит в нормандском формате после того как Киев определится со своими подходами, это не должна быть "встреча ради встречи". Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Эти вопросы рассматриваются, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне. - Вместе с тем такая встреча требует подготовки и требует завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды на Украине". Песков при этом сделал акцент на том, что "никто не является сторонником встречи ради встречи".

Пресс-секретарь главы российского государства призвал "набраться терпения, подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны". По его словам, Россия должна понять, "насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностям о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон". "После этого на повестку дня уже может встать вопрос о нормандском саммите", - уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против принимать участие в такой встрече. "Нормандский процесс является безальтернативным. И это в ходе беседы (с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель) подтвердил президент Путин, - заключил Песков. - Должна быть проделана определенная домашняя работа, а также работа, связанная с формированием мировоззрения политической команды на Украине".

Ранее 21 мая канцлер ФРГ и французский президент обсудили с российским лидером в телефонном разговоре, как можно достичь прогресса в реализации минских договоренностей после смены президента в Киеве. После этого Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Обе стороны подтвердили необходимость полноценной реализации "Минска", также подтвердили заинтересованность в продолжении тесного сотрудничества в рамках нормандского формата.