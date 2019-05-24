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Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с патриархом Кириллом

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, общение президента с предстоятелем РПЦ "носит регулярный и очень доверительный характер"

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности и встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и позже в течение дня он имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом". По словам Пескова, Путин поздравит Кирилла с днем тезоименитства и обсудит другие темы. Представитель Кремля напомнил, что общение президента и патриарха "носит регулярный и очень доверительный характер".

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичКирилл (патриарх)
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