Путин проведет совещание с Совбезом и встретится с патриархом Кириллом

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности и встретится с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности и позже в течение дня он имеет в виду пообщаться с патриархом Кириллом". По словам Пескова, Путин поздравит Кирилла с днем тезоименитства и обсудит другие темы. Представитель Кремля напомнил, что общение президента и патриарха "носит регулярный и очень доверительный характер".