Песков: перечень угроз, допускающих изоляцию рунета, подготовлен для защиты интересов РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил необходимостью защиты интересов РФ подготовленный Минкомсвязью проект постановления правительства с перечислением случаев, при которых возможна изоляция рунета.

И что может измениться для обычных пользователей

Зачем нужен закон о надежном Рунете. И что может измениться для обычных пользователей

"Резервирование внутренних, суверенных мощностей - это необходимые действия для защиты собственных интересов", - заявил журналистам пресс-секретарь, комментируя публикацию этого документа.

Отвечая на вопрос о рисках, связанных с неопределенностью ряда формулировок этого документа, Песков указал, что "это вопрос правоприменительной практики, здесь лучше обращаться к экспертам".

По его словам, смысл этого документа заключается в том, чтобы обезопасить российскую сеть в случае недружественных шагов из-за границы . Песков подчеркнул, что "опасность таких шагов носит не только чисто гипотетический характер".

Представитель Кремля указал на подобные риски, в частности, в рамках торговых войн, которые несут в себе системные опасности, причем не только для участников этих трений, но и для экономик всего мира.