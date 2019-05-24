Медведев предложил Румасу обсудить как непростые текущие вопросы, так и тему интеграции

ГОРКИ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил своему белорусскому коллеге Сергею Румасу обсудить на встрече как ряд текущих, в том числе, непростых вопросов, так и стратегические темы отношений двух стран.

В начале беседы с премьером Белоруссии в узком составе глава российского правительства отметил, что "в повестке дня находятся и текущие, иногда непростые какие-то темы для обсуждения, но есть и стратегические вопросы". "В частности, по нашему взаимодействию в рамках Союзного государства", - сказал Медведев. Он напомнил, что сейчас обсуждаются "дополнительные возможности по реализации Союзного договора": по этой теме ранее состоялся обмен мнениями между президентами двух стран, действуют соответствующие рабочие группы.

"Вы свои предложения представили на те предложения, которые мы давали. Я думаю, что можно и по этим вопросам было бы пройтись для того, чтобы "сверить часы", - заключил премьер-министр РФ.