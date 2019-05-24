Медведев и Румас поручили за месяц проработать спорные вопросы по интеграции

ГОРКИ, 24 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поручили в течение месяца проработать спорные вопросы по развитию интеграции в рамках Союзного государства. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского премьера Олег Осипов.

"Дмитрий Медведев и Сергей Румас дали поручения министрам экономики двух стран определить перечень тех направлений сотрудничества [в рамках интеграции], позиции по которым требуют отдельного компромисса, по которым не удается пока договориться. Месяц они будут над этим работать, и в третьей декаде июня состоится еще одна встреча [премьер-министров], и они продолжат переговоры по этому вопросу", - сказал Осипов.

По словам пресс-секретаря, Медведев "удовлетворен разговором с белорусским коллегой". "Они довольно подробно прошлись по всей повестке отношений, обсудили двустороннее торгово-экономическое взаимодействие, взаимодействие по линии ЕАЭС (Евразийского экономического союза) в преддверии саммита в Нур-Султане", - сказал Осипов.

Он отметил, что главы правительств больше часа общались один на один, после чего переговоры продолжились с участием делегаций.

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