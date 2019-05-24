Страны Причерноморья согласовали новый механизм сотрудничества в регионе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Страны Причерноморья утвердили "Совместную морскую повестку дня для Черного моря", которая будет содействовать экономическому развитию региона и укреплению доверия между его странами. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении МИД РФ.

"21 мая в Бухаресте на встрече высокого уровня под румынским председательством представители Болгарии, Грузии, Молдавии, России, Румынии, Турции и Украины утвердили "Совместную морскую повестку дня для Черного моря" и план ее реализации", - информировали в министерстве. Российскую межведомственную делегацию возглавил посол в Румынии Валерий Кузьмин.

"Согласованный причерноморскими государствами при участии Европейской комиссии документ призван содействовать социально-экономическому развитию этого региона на основе равноправного, деполитизированного и направленного на реализацию конкретных проектов сотрудничества в области морской экономики, природоохранной, научной и образовательной сферах, способствовать внедрению инноваций и привлечению инвестиций, - обратили внимание в дипведомстве. - Таким образом, в Причерноморье создается еще один механизм многостороннего взаимодействия, дополняющий усилия, предпринимаемые в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества, а также Комиссии по защите морской среды Черного моря от загрязнения".

В МИД РФ подчеркнули, что успешная реализация "Совместной морской повестки дня" будет способствовать "укреплению доверия и развитию конструктивного диалога между странами - участницами, а также в целом улучшению политического климата в регионе".