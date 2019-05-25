Путин в День Африки заверил лидеров стран континента в поддержке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заверил лидеров и глав правительств африканских стран во всемерной поддержке их усилий по урегулированию конфликтов и кризисов, а также борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится в телеграмме российского лидера по случаю Дня Африки, текст которой опубликован в субботу на сайте Кремля.

"Примите сердечные поздравления по случаю Дня Африки - праздника, символизирующего единство и взаимовыручку народов вашего континента, их стремление к независимости, миру и процветанию", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что африканские страны уверенно движутся по пути социально-экономического и научно-технического развития. Более того, как указывается в поздравлении, на континенте развиваются интеграционные процессы в рамках Африканского союза и других региональных и субрегиональных структур.

"В России всемерно поддерживают усилия африканских партнеров, направленные на урегулирование локальных конфликтов и кризисов, на противодействие терроризму и экстремизму, наркотрафику и трансграничной преступности, другим вызовам и угрозам региональной и глобальной безопасности", - подчеркнул президент.

Путин выразил уверенность, что предстоящий саммит Россия - Африка, который должен пройти в Сочи в октябре, и запланированный на тот же месяц экономический форум в Сочи послужат наращиванию дружественных и конструктивных отношений Москвы и стран континента, позволят наметить новые формы взаимодействия.

День Африки отмечается 25 мая - в годовщину создания Организации африканского единства (ныне Африканский союз), образованной в 1963 году на первой конференции правительств африканских стран в Аддис-Абебе.