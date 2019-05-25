Врио губернатора Петербурга Беглов сообщил о намерении участвовать в выборах главы города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу заявил, что будет принимать участие в выборах главы города.
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На встрече Беглова с общественностью Курортного района Петербурга один из присутствующих предложил врио губернатора участвовать в выборах.
"Я принимаю ваше предложение", - ответил Беглов.