Эксперт: Россия не обязана исполнять решение Трибунала ООН по керченскому инциденту

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Россия не обязана исполнять решение Международного трибунала по морскому праву ООН (МТМП) об освобождении украинских моряков и судов, которых арестовали из-за инцидента в Керченском проливе. Об этом в субботу ТАСС сообщил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов.

"Действительно, такие решения были приняты, но Россия в этом процессе не участвовала. Россия свою позицию не изменила и настаивает на том, что трибунал не имел право такие дела рассматривать, потому что это военная деятельность. Решение не было единогласным, насколько я знаю, были и особые мнения высказаны некоторыми судьями, по существу вопрос не решался - вопрос о том, кто прав и виноват в инциденте в Керченском проливе. Решался вопрос, что делать с моряками, судами, кораблями", - пояснил он.

"Я не думаю, что Россия будет это решение выполнять <…> думаю, что вопрос с моряками будет решаться политическим путем", - предположил Молохов.

Ранее Москва уведомила трибунал о том, что не будет участвовать в слушаниях. В вербальной ноте, направленной в инстанцию посольством России в ФРГ, отмечалось, что, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения керченского инцидента.

МТМП в субботу постановил, что РФ должна освободить задержанных украинских моряков и вернуть суда Украине. Также обе стороны в рамках этого постановления должны до 25 июня предоставить в трибунал отчеты по инциденту в Керченском проливе.

Три судна Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера и буксир проигнорировали. Они были задержаны и доставлены в Керчь, позже суд арестовал их экипажи по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.