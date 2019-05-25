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Должность замглавы администрации по предпринимательству появится в каждом районе Башкирии

По мнению главы региона Радия Хабирова, в состав администраций с полномочиями заместителя главы должны войти люди, пользующиеся уважением бизнес-сообщества

ТАСС, 25 мая. Врио главы Башкирии Радий Хабиров поручил ввести в каждом муниципалитете должность заместителя главы администрации по предпринимательству, сообщает в субботу пресс-служба главы региона.

Поручение было озвучено Хабировым в субботу в ходе встречи с предпринимательским сообществом республики.

"Для развития [работы с предпринимателями] врио главы республики поручил ввести в каждом муниципалитете должность заместителя главы администрации по предпринимательству. При этом он отметил, что в подборе кандидатур должен участвовать в том числе сам бизнес", - говорится в сообщении.

По мнению главы региона, в состав администраций с полномочиями заместителя главы должны войти люди, пользующиеся уважением бизнес-сообщества. Каждый из них, должен быть "соратником, который будет продвигать решения по вашей поддержке в муниципалитете", добавил Хабиров, обращаясь к предпринимателям.

По данным пресс-службы, встреча с бизнес сообществом состоялась в бизнес-центре "Книжка" в Уфе во время открытия филиала центра "Мой бизнес" на базе МФЦ. Здесь предприниматели смогут получить более 150 государственных и муниципальных услуг, а также воспользоваться мерами поддержки по принципу "одного окна".

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