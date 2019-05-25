В Чувашии уволили вице-премьера, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 25 мая. Глава Чувашии Михаил Игнатьев освободил от должности заместителя председателя кабинета министров республики Владимира Аврелькина, который обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом говорится в тексте указа , опубликованного в субботу на официальном портале органов власти Чувашии.

"Освободить Аврелькина Владимира Александровича от должности заместителя председателя кабинета министров Чувашской Республики - министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики", - отмечается в документе.

В тексте указа говорится, что он вступает в силу со дня подписания. Документ датирован 25 мая.

Второе уголовное дело

Источник в правоохранительных органах республики сообщил, что следователи возбудили второе уголовное дело о пособничестве в мошенничестве в отношении Владимира Аврелькина.

"В отношении Владимира Аврелькина возбуждено второе дело по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Пособничество в мошенничестве"). Следствие считает, что его незаконные действия охватываются двумя статьями УК РФ", - сказал собеседник агентства.

В январе 2019 года Аврелькин был отстранен от должности. На данный момент он находится под арестом. Срок содержания под стражей истекает 12 июня.

Ранее следственный отдел управления ФСБ России по Чувашии возбудил в отношении Аврелькина уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия"). По информации прокуратуры республики, основанием для возбуждения уголовного дела стали факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета. Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В новость были внесены изменения (22:16 мск) — добавлена информация о возбуждении второго уголовного дела