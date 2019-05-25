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Замгубернатора Ростовской области по экономике Молодченко уволен по своему желанию

Юрий Молодченко занимал эту должность с сентября 2015 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Заместитель губернатора Ростовской области Юрий Молодченко, курирующий вопросы экономического развития и инвестиций, уволился по собственному желанию, сообщает в субботу пресс-служба губернатора.

"[Губернатор] Василий Голубев подписал указ об освобождении с 27 мая от занимаемой должности заместителя губернатора Ростовской области Юрия Молодченко. [Он] уволен по собственному желанию", - говорится в распространенном сообщении.

Молодченко занимал пост замгубернатора с сентября 2015 года, до этого был министром имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. В должности заместителя курировал вопросы экономического развития региона, сферу инвестиционной и инновационной деятельности, международного и межрегионального сотрудничества, имущественных и земельных отношений, установления тарифов.

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