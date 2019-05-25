Единороссы на праймериз определят кандидатов партии на сентябрьские выборы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Единая Россия" в воскресенье проведет предварительное голосование (праймериз) по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы.

В единый день голосования 8 сентября предстоят выборы глав 18 субъектов РФ (в 16 - на прямых выборах), заксобраний 13 регионов, депутатов 22 административных центров, глав трех административных центров и множество местных выборов, по итогам которых будут замещены более 38 тыс. мандатов. Кроме того, пройдут довыборы в Госдуму по четырем вакантным на данный момент одномандатным округам в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

Подготовка к предварительному голосованию

Предварительное голосование на протяжении последних лет является формой отбора "Единой России" кандидатов на выборы разных уровней.

Как пояснил журналистам секретарь генсовета единороссов, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, "партия в рамках этой процедуры предоставляет кандидатам возможность донести до людей свою программу, попробовать свои силы в дебатах, заручиться поддержкой избирателей", которые в результате определят тех, кого партия поддержит на выборах.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Прием заявлений от потенциальных участников праймериз проходил с 24 февраля по 30 апреля. По данным замсекретаря генсовета "Единой России" Виктора Селиверстова, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Значительную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет. Это в том числе участники проекта ПолитСтартап, ориентированного на молодых, начинающих политиков.

По информации председателя координационного совета "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) Дениса Давыдова, в этом году в предварительном голосовании участвуют более 14,5 тыс. молодых кандидатов в возрасте до 35 лет, из них около 13 тыс. зарегистрированы для участия в выборных кампаниях в органы местного самоуправления, около 1,5 тыс. будут участвовать в праймериз по отбору кандидатов в депутаты заксобраний регионов и депутаты административных центров.

Обязательным условием для допуска непосредственно к предварительному голосованию было участие не менее чем в двух дискуссиях с другими участниками.

По словам Селиверстова, в этом году было проведено почти 2 тыс. дебатов по 42 темам, охватывающим "главные сферы жизни общества: экономику, медицину, экологию, ЖКХ, спорт, культуру и другие". Он уточнил, что в дискуссиях участвовали "как опытные, так и начинающие политики".

Представитель руководства "Единой России" объяснил необходимость такого формата тем, что в рамках дискуссий "кандидаты могут обозначить свою позицию по наиболее актуальным вопросам, поделиться с людьми тем, как они видят решение обозначенных проблем".

Единый день предварительного голосования

Предварительное голосование проходит, как правило, в тех же помещениях, что и обычные выборы. Аренда помещений и оплата труда работников счетных комиссий осуществляется из бюджета партии.

Найти информацию о расположении участков для голосования избиратели могут на сайте pg.er.ru.

Кроме того, в этом году "Единая Россия" продолжит прошлогодний эксперимент по электронному предварительному голосованию. Как пояснял ранее первый зампредседателя центрального исполкома единороссов Максим Жаворонков, авторизация для участия в таком виде голосовании будет проводиться через портал госуслуг, осуществляться оно будет на платформе блокчейн, что позволит проводить его открыто и "практически на 99,9% исключить возможности манипуляции с голосами избирателей, при этом не нарушая тайну голосования".

Для голосования на участках на "Гознаке" было изготовлено более 4 млн специальных защитных марок, которые были направлены в регионы.

Подведены итоги праймериз должны быть к 28 мая.

Непосредственно в день голосования в Москве начнет работу ситуационный центр, куда будет поступать вся актуальная информация о ходе голосования и возможных нарушениях. Кроме того, МГЕР откроет ситуационные центры в выборных регионах, их работа будет включать в себя мониторинг хода голосования, анализ статистических данных, фиксирование нарушений на участках и в интернете.

Как ожидается, вечером в Центральный исполком партии на подведение предварительных итогов праймериз может прибыть председатель "Единой России", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Особые процедуры

В трех городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - голосование пройдет в особом порядке - в формате обсуждения кандидатур с партийцами и общественностью (выборщиками) и в разные сроки. Такая возможность в соответствии с решением президиума генсовета "Единой России" предусмотрена положениями о порядке проведения предварительного голосования.

В Москве и Севастополе в единый день голосования 8 сентября будут выбирать депутатов законодательных собраний, а в Петербурге - муниципальных.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе партии, в столице в настоящее время завершились встречи участников предварительного голосования с выборщиками. "В ходе встреч кандидаты презентовали свои проекты и свое видение развития столицы. 28 мая будут подведены итоги голосования", - проинформировали в пресс-службе.

Что касается Санкт-Петербурга, то здесь предварительное голосование состоится 16 июня, выдвижение кандидатов продолжится до 7 июня.

Как пояснил секретарь севастопольского регионального отделения "Единой России", депутат Госдумы Дмитрий Саблин, "в этом году в Севастополе принято решение провести предварительное голосование, используя "надпартийную" модель, по ней из числа общественников и партийцев были выбраны 50 выборщиков".

Само предварительное голосование в городе пройдет 26 мая. "В связи с большим количеством желающих принять участие в праймериз региональным оргкомитетом по проведению предварительного голосования было принято решение о продлении сроков приема документов до 23 мая. В результате участниками предварительного голосования стали более 100 человек, в том числе и такие опытные политики, как Екатерина Алтабаева, Михаил Чалый и Павел Сысуев", - заявил Саблин ТАСС.