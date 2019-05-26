В Хабаровском крае начались праймериз единороссов к сентябрьским выборам

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" в Хабаровском крае начала предварительное голосование (так называемые праймериз). Открыто свыше 140 участков, сообщил в воскресенье журналистам председатель регионального организационного комитета по проведению предварительного голосования партии в Хабаровском крае, ректор Тихоокеанского государственного университета Сергей Иванченко.

"Мы одни из первых по РФ открыли предварительное голосование, когда жители Хабаровского края, жители России могут определиться с теми кандидатами, которые пойдут в дальнейший список кандидатов на голосование. Открылись 142 счетных участка: 35 - в Хабаровске, 27 - в Комсомольске-на-Амуре, остальные - по всему краю", - сказал Иванченко.

Он добавил, что распечатано более 150 тыс. бюллетеней. На участках в школах, домах культуры, профсоюзах работают более 220 народных наблюдателей, которые контролируют ход голосования, на некоторых присутствуют наблюдатели и от других партий. "Основная задача для нас, чтобы все прошло честно, легитимно и прозрачно", - подчеркнул Иванченко.

Голосование проходит по рейтинговой системе, из списка в бюллетене можно будет выбрать одного или нескольких участников предварительного голосования. Всего на праймериз в Хабаровском крае выдвинулось свыше 280 участников, из числа которых определят кандидатов на выборы в Законодательную думу Хабаровского края, гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, на выборы главы Комсомольска-на-Амуре, которые пройдут в сентябре.

В сентябре в Хабаровском крае также состоятся выборы депутата Госдумы. Как именно будет определяться кандидат, решит президиум генерального совета партии, уточнили агентству в региональном отделении.