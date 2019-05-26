Секретарь отделения партии "Единая Россия" в Хабаровском крае сложил полномочия

ХАБАРОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" в Хабаровском крае Сергей Луговской сложил полномочия и снял свою кандидатуру с праймериз. Об этом он сообщил ТАСС в воскресенье.

В Хабаровском крае проходит предварительное голосование партии "Единая Россия" перед сентябрьскими выборами в Законодательную думу Хабаровского края, гордуму Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, выборами главы Комсомольска-на-Амуре.

"Да, сложил с себя полномочия секретаря регионального отделения, снял свою кандидатуру с праймериз. Решение принято в связи со складывающейся политической ситуацией в регионе, необходимо дать возможность и новым политикам поработать", - сказал Луговской.

Луговской является председателем Законодательной думы Хабаровского края.

В феврале секретарь генерального совета единороссов Андрей Турчак заявлял, что положение партии в регионе в связи с победой на выборах губернатора Хабаровского края в 2018 году представителя ЛДПР Сергея Фургала изменилось, и партии придется "научиться работать в оппозиции". В апреле Турчак сообщал, что партия перезагрузила механизм предварительного голосования в Хабаровском крае, сформировала оргкомитет праймериз на базе нового движения общественников в регионе "Время перемен". По его словам, это движение было создано, в том числе, рядом представителей партии для формирования перед выборами в Законодательную думу края команды, готовой "работать на развитие региона".