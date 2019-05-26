Предварительное голосование "Единой России" проходит на 2,8 тыс. участках

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование (так называемые праймериз) по отбору кандидатов "Единой России" на сентябрьские выборы проходит в воскресенье более чем на 2,8 тыс. участках. Об этом сообщила пресс-служба партии со ссылкой на замсекретаря генсовета единороссов Виктора Селиверстова.

Работа счетных участков

"В единый день предварительного голосования "Единой России" 26 мая открыто 2802 счетных участка, на которых работают 11208 членов счетных комиссий, в среднем - по четыре человека на комиссию", - проинформировал он.

Селиверстов уточнил, что счетные участки открыты с 8 до 20 часов. В это же время ранее зарегистрировавшиеся избиратели могут проголосовать за своих кандидатов онлайн.

"Процедура проведения предварительного голосования идентична проведению выборов", - сообщил замсекретаря генсовета.

Он пояснил, что счетные комиссии обеспечивают организацию предварительного голосования, а также реализацию единого порядка подсчета голосов избирателей. "Все члены и председатели комиссий прошли специальное обучение. По итогам выборов они составляют протокол на основании данных участковых счетных комиссий и направляют их в организационный комитет", - отметил Селиверстов, добавив, что данная процедура почти не отличается от обычных выборов.

Он напомнил, что членами счетных комиссий не могут являться близкие родственники и сотрудники участников предварительного голосования. "Все регионы выполнили данное требование, а потому нельзя сомневаться в предвзятом отношении к тому или иному кандидату", - подчеркнул Селиверстов.

Все под контролем

Замсекретаря генсовета напомнил, что для проведения праймериз было напечатано почти 4,5 млн бюллетеней и специальных защитных марок. "Марки, централизованно напечатанные на "Гознаке", имеют несколько степеней защиты", - уточнил он.

Кроме того, добавил Селиверстов, за прозрачностью хода голосования и подсчета бюллетеней будут следить наблюдатели от кандидатов, "они тоже прошли обучение".

Во всех регионах, где сегодня проходит предварительное голосование созданы горячие линии, на которые можно сообщить о выявленных нарушениях, получить консультации, узнать адреса счетных участков. "Также в регионах работают мобильные юридические группы. Они оказывают юридическую помощь в случае нарушений и следят за легитимностью процесса", - проинформировал Селиверстов.

"Единый день предварительного голосования - давно устоявшаяся процедура, которая полностью обеспечивает контроль за чистотой голосования. И партия внимательно следит за открытостью и легитимностью процедуры и ее итогов", - заключил замсекретаря генсовета "Единой России".

Предварительное голосование

"Единая Россия" в воскресенье проводит предварительное голосование по отбору кандидатов партии на выборы, которые пройдут в сентябре.

По их итогам станет известно, кого единороссы выдвинут на выборы депутатов региональных законодательных собраний, представительных органов власти административных центров субъектов РФ, органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантных на данный момент одномандатным округам.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм.

Как сообщил ранее Селиверстов, для участия в отборе на выдвижение кандидатами в депутаты законодательных собраний регионов и депутаты административных центров выдвинулись более 4,6 тыс. человек, из них было зарегистрировано более 4,5 тыс. кандидатов, средний конкурс среди участников составил 4,2 человека на место.

Значительную долю (38%) участников предварительного голосования составляет молодежь до 35 лет.