Посол РФ в Италии: Москва надеется на преодоление санкционной логики общения в новом ЕП

РИМ, 26 мая. /ТАСС/. Россия надеется, что Европарламент (ЕП) нового созыва перейдет от санкционной риторики к диалогу и налаживанию парламентского партнерства с Москвой. Об этом заявил в интервью агентству Agenzia stampa italiana посол России в Италии Сергей Разов.

"Рассчитываем, что в новом созыве Европарламента вместо санкционной риторики, к сожалению, прочно вошедшей в лексикон отдельных европейских политиков, будут звучать призывы к диалогу и налаживанию парламентского партнерства. Это позволит отказаться от бессмысленного противостояния, которое обернулось многомиллиардными убытками для европейских компаний и потерями на российском рынке", - сказал дипломат.

"Сделанная ЕС недальновидная ставка на сворачивание сотрудничества и принятие антироссийских санкций нанесла серьезный урон нашему взаимодействию", - констатировал он. Разов отметил, что Россия и ЕС - естественные партнеры. "Потенциал развития нашего сотрудничества весьма велик. Вместе мы - это почти 650 млн человек, живущих на территории площадью более 21 млн кв. км и имеющих в своем распоряжении огромные природные ресурсы, развитую технологическую базу, дополняющие друг друга сравнительные экономические преимущества. И диалог, на самом деле, так или иначе продолжался. Другое дело, что не на том уровне, не с прежней интенсивностью и продуктивностью", - указал посол.

На вопрос о часто звучащих в адрес России обвинениях в попытке вмешательства в выборы в третьих странах с целью способствовать успеху объединений, которые проявляют открытость по отношению к Москве, Разов ответил, что "ни одна из попыток обвинить РФ в воздействии на внутреннюю политику других государств не была подкреплена убедительными доказательствами".

"Думаю, это [обвинения] связано прежде всего с независимой и самостоятельной позицией, которую Россия занимает по многим вопросам", - сказал Разов. "С удовлетворением отмечаем, что находятся трезвомыслящие политические силы, в том числе в Италии, которые понимают абсурдность подобных несостоятельных заявлений и не готовы рисковать традиционно дружественными отношениями с Россией в угоду политической конъюнктуре", - добавил он.

В Италии в воскресенье проходят выборов ЕП, в котором будут представлены 76 итальянских евродепутатов. Согласно прогнозам, наибольшее число голосов наберет входящая в правящую коалицию партия "Лига". Ее лидер, вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини, неоднократно высказывался за отмену антироссийских санкций и укрепление отношений с РФ. Он также достаточно скептически высказывается о руководящих органах ЕС в их нынешнем виде и выступает за пересмотр ряд европейских соглашений. Как ожидается, в новом ЕП политические силы, выступающие, как и "Лига", за большую независимость государств от централизованных "бюрократических решений" Брюсселя, значительно укрепят свои позиции.