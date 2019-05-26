Дзюдоист Нифонтов представит "Единую Россию" на выборах депутатов городской думы Барнаула

БАРНАУЛ, 26 мая. /ТАСС/. Президент Федерации дзюдо Алтайского края, призер Олимпийских игр, чемпион мира Иван Нифонтов победил в предварительном голосовании "Единой России" в городскую думу Барнаула, прошедшем в воскресенье, сообщили журналистам в пресс-службе регионального отделения партии.

"В Барнауле на счетные участки пришли 1193 жителя Железнодорожного района (где проходило голосование), явка составила 5,13%. По итогам подсчета голосов, победителем предварительного голосования с результатом 72,67% стал Иван Нифонтов", - сообщили в пресс-службе.

Нифонтов представит партию на предстоящих довыборах депутата городской думы Барнаула по одномандатному избирательному округу №2. Также 26 мая в других муниципальных образованиях Алтайского края прошли предварительное голосование для последующего выдвижения кандидатов в депутаты различного уровня на выборы в единый день голосования 8 сентября.

В Бийске также прошло предварительное голосование по выбору кандидатов в депутаты гордумы. Там победил экс-депутат этого законодательного органа Александр Казаков.

В Ключевском, Кулундинском, Михайловском и Табунском районах Алтайского края жители определили кандидатов для выдвижения на выборы в заксобрание по одномандатному округу №2. В Змеиногорском районе определили 15 кандидатов в райсовет, в Поспелихинском - кандидатов в депутаты сельсовета.

По предварительным итогам, явка избирателей на предварительное голосование "Единой России" в регионе составила 4,9%.