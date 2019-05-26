В Севастополе пятеро из действующих депутатов Заксобрания победили на праймериз ЕР

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Список из 32 кандидатур для осенних выборов в Законодательное собрание Севастополя сформировало региональное отделение "Единой России" по итогам предварительного голосования, пять из них - действующие депутаты, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы городского отделения партии.

В воскресенье проходит праймериз "Единой России", в Севастополе в нем участвовали около 110 человек, которые претендовали на 32 места: 24 человека, которые будут участвовать в выборах по партийному списку, и восемь - по мажоритарным округам.

"Сегодня на предварительном голосовании партии "Единая Россия" определились кандидатуры для выдвижения кандидатами от партии в депутаты Законодательного собрания города Севастополя. Из 110 участников предварительного голосования выборщики выбрали самых достойных, в их число вошли и пять действующих депутатов Заксобрания", - сказал собеседник агентства, уточнив, что речь идет о Евгении Мащенко, Татьяне Лобач, Татьяне Щербаковой, Михаиле Чалом и спикере парламента Екатерине Алтабаевой.

Ранее сообщалось, что в этом году в Севастополе впервые опробован формат праймериз, когда к голосованию за кандидатов были допущены и члены партии, и представители общественных организаций. Выборы в Заксобрание Севастополя пройдут в сентябре 2019 года.

С любовью к городу

В итоговый партийный список вошли, в частности, действующий депутат Евгений Мащенко, директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко, кураторы проектов "Единой России" в Севастополе Сергей Лисейцев (проект "Старшее поколение"), Татьяна Зенина ("Культура малой Родины"), сопредседатель севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Голиков, главный редактор интернет-издания ForPost Екатерина Бубнова и другие. Определены кандидаты по восьми мажоритарным округам: спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева, действующие депутаты Татьяна Лобач, Татьяна Щербакова, Михаил Чалый, руководители местных отделений партии Михаил Брицын и Инна Гончарова, сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимир Немцев, начальник управления координации деятельности подразделений Росгвардии по городу Севастополю полковник полиции Сергей Колбин.

Сформированный по итогам праймериз список будет передан на рассмотрение президиума Генсовета "Единой России", который планируется во второй половине июня. Далее кандидатуры будут рассмотрены на конференции регионального отделения партии.

Как отметил в разговоре с журналистами секретарь севастопольского отделения партии Дмитрий Саблин, в Заксобрании Севастополя нужны "люди дела", и уже с 27 мая кандидаты, которые будут представлять партию на выборах, начнут собирать запросы от своих будущих избирателей. "У всех наших кандидатов разный жизненный и профессиональный опыт, свои взгляды, но их всех объединило общее - желание помогать развиваться городу", - подчеркнул он.

"Тенденция, которая меня действительно поразила, что в каждой программе [участников праймериз] между строчками читается любовь к городу. Вторая тенденция, которую я вижу в городе, - недовольство противоборством между разными ветвями власти в городе и то, что все стремятся к тому, чтобы устранить это противоборство", - сказал ТАСС заместитель Главнокомандующего ВМФ РФ, адмирал Александр Витко, возглавлявший Черноморский флот до 2018 года и приглашенный партией как председатель организационного комитета по подготовке и проведению предварительного голосования в Севастополе.

О ситуации в Заксобрании Севастополя

Ранее секретарь генерального совета "Единой России", заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак заявлял, что руководство севастопольского отделения партии, которое поменялось в начале года накануне выборов в региональный парламент, должно провести "перезагрузку", чтобы выстроить работу на благо города и претендовать на победу на выборах в Законодательное собрание.

В настоящее время в Заксобрании Севастополя 23 депутата, 21 из них входят во фракцию "Единой России", при этом часть парламентариев выступает на стороне правительства, а часть противостоит ему. Так, бюджет города на 2018-2020 годы и 2019-2021 годы не получалось принять с первой попытки из-за того, что чиновники и Заксобрание не могли разрешить спорные моменты. В декабре ситуация вокруг ремонта Матросского бульвара стала причиной публичного конфликта между замгубернатора Ильей Пономаревым и депутатом Заксобрания, предпринимателем Алексеем Чалым, который, по данным местных СМИ, является основным благотворителем проекта.